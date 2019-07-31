Псков, , 13:04 — REGNUM

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр — 2019, которая состоится на полигоне «Завеличье» под Псковом 3 августа, будет сопровождаться большой концертной программой. Как сообщили ИА REGNUM в Театрально-концертной дирекции Псковской области, зрителей ожидает выступление артистов и художественных коллективов региона, а также военные показательные выступления и интерактивные шоу.

Откроет концертную программу сводный духовой оркестр 76-й дивизии ВДВ, а заслуженный артист РФ Александр Либ выступит в сопровождении квартета боевых машин десанта БМД-4М, которые под звуки вальса исполнят «балет»: фигурное вождение на ограниченной площадке.

Ожидается, что исполнение гимна российских десантников «Синева» будет сопровождаться десантированием спортсменов-парашютистов с флагами стран — участниц соревнований.

Международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», организованный в рамках Армейских международных игр, проводится в пятый раз. Конкурс проводился в Рязани, Новороссийске и Китае. С 2018 года он проводится в Псковской области.

В нынешнем году в конкурсе участвуют десантники из 21 страны. Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап — это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки на точность.

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