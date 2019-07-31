Вашингтон, , 13:08 — REGNUM

Подавляющее большинство жителей США выступают за повышение федеральной минимальной заработной платы до $15 в час, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Отмечается глубокий партийный раскол во взглядах на эту меру, которая недавно прошла «демократическую» Палату представителей и которую не факт, что одобрит «республиканский» Сенат.

Повышение почасового минимального размера месячной оплатытруда (МРОТ) до $15 поддерживают 67% респондентов, из которых 41% решительно выступают за такое увеличение, согласно опросу Pew Research Center.

Подавляющее большинство опрошенных демократов (86%) выступают за увеличение платы, мнение же республиканцев разделилось, хотя более половины из них (57%) выступают против повышения минимальной заработной платы до $15 в час, а 29% категорически против этого.

Большинство во всех уровнях дохода выступает за повышение МРОТ, так, 74% тех, у кого годовой доход семьи составляет менее $40 000, поддерживают это увеличение, как и 61% респондентов с доходом на семью от $75 000. Восемь из десяти демократов по всем уровням доходов поддерживают это увеличение.

Текущая федеральная минимальная заработная плата составляет $7,25 в час.