Токио, , 13:19 — REGNUM

Профессиональные игроки Super Smash Bros. Ultimate остались недовольным новым персонажем проекта — Героем из серии Dragon Quest. По мнению геймером, боец обладает слишком могущественными способностями, сообщило игровое издание Kotaku 30 июля.

Игроки сошлись во мнении, что управлять Героем будет слишком просто, ведь персонаж обладает целым набором мощных умений: лечение, телепортация, заморозка противника, ускорение, отражение атак и др. Теперь геймеры обсуждают возможность создания специальной петиции, чтобы Героя можно было блокировать во время проведения крупных турниров.

Super Smash Bros. Ultimate — это игра в жанре файтинг, разработанная компанией Nintendo. Она рассказывает о сражениях самых популярных персонажей Nintendo и «гостей» из других игр. Всего под управлением игрока могут оказаться более 70 бойцов.