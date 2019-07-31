Якутск, , 12:49 — REGNUM

На официальном информационном портале правительства Якутии появилась реклама крупной сети кальянных. Фотографии с совещаний забрендированы не гербом республики, а известной франшизой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кальян (cc) Jan Krömer

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На сайте правительства и главы республики в среду, 31 июля, появилась откровенная реклама франшизы крупной сети кальянных. В официальном пресс-релизе, в котором сообщается о состоявшемся заседании КЧС под председательством вице-премьера Дениса Белозерова по вопросу тушения лесных пожаров в Якутии, размещены фотографии с мероприятия. На всех официальных фото крупно расположен логотип и название сети клубов закрытого типа — кальянных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии действует 138 лесных пожаров на общей площади более 1 млн га. В республике на тушении пожаров работает самолет-амфибия Бе-200.