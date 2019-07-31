Пекин, , 12:49 — REGNUM

Китай с 1 августа увеличит пенсии, субсидии и льготы для военных инвалидов, а также ветеранов Красной армии Китая и семьям жертв в честь Дня создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает агентство Синьхуа.

Все пенсии и льготы будут увеличены на 10% относительно 2018 года, говорится в совместном заявлении, опубликованном Министерством по вопросам ветеранов и Министерством финансов КНР.

После повышения, ежегодная пенсионные пособия для ветеранов, ставшими инвалидами на военных действиях или при исполнении служебных обязательств, достигнет 88 150 юаней (около $12 813) и 85 370 юаней на человека соответственно.

Субсидии на проживания для ветеранов Красной армии Китая также будут увеличены. Таким образом, Китай уже в 26-й раз повышает пенсионные стандарты для ветеранов и инвалидов и 29-й раз для ветеранов Красной армии и их семьям с 1978 года.