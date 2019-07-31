Пекин, , 12:38 — REGNUM

На китайском телевидении с 1 августа стартует документальный сериал о вооружениях КНР и военном оборудовании, приуроченный ко Дню вооруженных сил Китая, передает агентство Синьхуа.

Документальный фильм был создан совместно Государственной администрацией науки, технологий и промышленности для национальной обороны и Центральный телевидением Китая (CCTV). Он будет показываться в прайм-тайм по телеканалу CCTV 9.

Фильм состоит из пяти эпизодов, рассказывающих о разработке и создании первой водородной бомбы Китая, кораблей-амфибий, военных ударных вертолетов, а также разных видов винтовок и фрегатов.

Особенностью фильма является его сфокусированность на людях, стоящих за военными проектами. Съемочная группа поговорила со 180 людьми в более чем 30 военных организациях по всему Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Китая начинает трансляцию собственного телеканала на месте CCTV-7, где ранее были как военные передачи, так и передачи для фермеров. День вооруженных сил Китая празднуется 1 августа.

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