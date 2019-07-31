Астрахань, , 12:37 — REGNUM

В Астрахани дорогу на улице Тренева между домом № 13 и школой № 29, которую «отремонтировали» фрагментами кладбищенских надгробий, очистили от «фрагментов ритуальной атрибутики», сообщила 31 июля пресс-служба региональной прокуратуры.

После сообщений в СМИ о своеобразном использовании фрагментов памятников и кладбищенских оград прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось — МБУ г. Астрахани «Чистый город», действительно, при подсыпке дороги по улице Тренева использовало материалы, полученные при уборке городских кладбищ. Это является нарушением законодательства — подобные отходы подлежат утилизации способами, безопасными для окружающей среды.

Прокуратура внесла представление в МБУ Астрахани «Чистый город», а в Управление Росприроднадзора по Астраханской области направлена информация для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. На данный момент фрагменты ритуальной атрибутики с улицы убраны.