Додома, , 12:39 — REGNUM

Официальная статистика округа Мпапва в области Додома показала, что 37% из 70 000 детей, проживающих в округе, страдают от недоедания, передает ВВС Swahili.

Несмотря на меры правительства Танзании по предотвращению проблемы недоедания, она все еще остается актуальной для восточноафриканской страны, сообщают журналисты телерадиокомпанию.

Журналист ВВС посетил отделение окружной больницы Мпвапва, где лежат дети, страдающие от недоедания, вместе со своими родителями.

«Нас положили сюда с пятницы (26 июля), его живот был полон газов, потом у него опухло лицо и ноги… ему до сих пор не стало лучше… основная проблема в том, что у меня нет денег на то, чтобы купить ему еду», — рассказала мать одного из пациентов Маргарет Ндемунувинда о болезни своего малолетнего сына.

Нутрициолог в администрации округа Мпвапва Ренатус Комбо заявил, что дети чаще всего страдают от недоедания в это время года, когда родители надолго оставляют их одних, а сами уходят на целый день заниматься сельскохозяйственный работой. Он отметил, что многих детей не успевают вовремя привести в медицинские центры, а также рассказал о скудности рациона местных жителей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 41 миллионов детей младше пяти лет по всему миру недоедают. Основные причины проблемы — бедность семей, которые не в состоянии предоставить детям достаточно пищи, а также недостаток знаний в сфере питания.