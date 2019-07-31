Челябинск, , 12:25 — REGNUM

Медицинская помощь в малых городах и на селе была существенно ослаблена в период оптимизации медицины. Об этом заявил челябинский врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, сейчас нужно исправлять сложившуюся ситуацию, а для этого развивать программы по привлечению в отдалённые лечебные учреждения «качественных специалистов». Также Текслер подчеркнул, что надо «направлять в территории средства на капитальный ремонт городских и районных больниц».

Отметим, в начале 2018 года новый глава областного минздрава Сергей Приколотин заявлял, что оптимизация в медицине будет продолжена. Он пообещал, впрочем, что не будет резать по живому и уменьшать количество медперсонала.

Позднее Текслер однозначно заявил: оптимизации в этой сфере больше не будет. Этому предшествовала «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой президенту и всей стране показали один из созданных на Южном Урале ФАПов. Попутно выяснилось. что молодые медики на село не едут, работают в ФАПе лишь местные.