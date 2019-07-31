Елец, Липецкая область, , 12:23 — REGNUM

Новый детский сад открыт в селе Лавы Елецкого района Липецкой области 30 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Новое здание сможет принять до 60 детей в возрасте старше двух лет. В торжественной церемонии открытия принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый детский сад в селе Лавы Пресс-служба администрации Липецкой области

«Раньше в селе никогда не было дошкольного учреждения, родители возили детей в Елец, что было проблематично. Здание рассчитано на 60 мест и уже сейчас записаны 58 маленьких жителей села Лавы», — сказал Артамонов.

В двухэтажном здании, которое построили за два года, разместились групповые, спальные и игровые комнаты, а также спортивный зал и зал для музыкальных занятий. Здесь смогут разместиться дети трех возрастных групп. Для каждой группы во дворе создана игровая зона — беседки и песочницы. Строительство нового детсада обошлось в 44 млн рублей — 39,6 млн рублей выделил областной бюджет, 4,4 млн рублей — из муниципального.