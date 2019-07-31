Киншаса, , 12:24 — REGNUM

В одном из крупнейших городов Демократической республики Конго (ДР Конго) Гома зафиксирован второй случай заражения лихорадкой Эбола, об этом 31 июля сообщает Al Arabia.

Мегаполис расположен на границе с Руандой, что вызывает опасения по поводу возможности перенесения болезни за пределы государства.

«Все меры были приняты для того, чтобы случай вспышки вируса в Гоме был локализован», — подчеркнул официальный представитель министерства здравоохранения в ДРК.

Напомним, вирус Эбола в ДР Конго стал причиной смерти более 1700 человек. Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила «чрезвычайную ситуацию» из-за вспышки Эболы в стране.

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