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Норвежская издательская компания Funcom представила трейлер нового дополнения для тактической игры Mutant Year Zero под названием Seed of Evil. Ролик, демонстрирующий новые геймплейные особенности проекта появился на YouTube-канале компании 30 июля.

Дополнение добавит в игру новую сюжетную кампанию, несколько локаций, виды мутаций главных героев и одного члена команды протагонистов — лося-мутанта по имени Большой Хан. Seed of Evil уже доступно на всех платформах.

Напомним, Mutant Year Zero — это пошаговая тактическая игра, рассказывающая о группе мутантов в постапокалиптическом мире. Каждый персонаж обладает своим набором оружия, особых умений и уникальных мутаций, которые можно менять по ходу игры.