Пермь, , 12:19 — REGNUM

В Перми суд вынес приговор семи местным жителям. Им инкриминируется самоуправство, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное хранение оружия, незаконное образование юрлиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по пермскому краю.

По данным следствия, в 2015 году группа пермяков незаконно образовала восемь юридических лиц. С их помощью осуществлялись финансовые махинации, в частности, по обналичиванию денег.

Кроме того, в 2015 году группа фигурантов уголовного дела похитила женщину. Целью похищения было получение денег. Жительницу Перми силой удерживали в гараже на территории Кировского района.

Суд признал пермяков виновными по тем преступлениям, в которых они обвинялись. Наказание составляет от одного до четырех лет лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Трое получили условные срок, а двое освобождены от наказания в связи с актом об амнистии.