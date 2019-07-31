Монтрёй, Франция, 31 июля 2019, 12:24 — REGNUM
Французская компания Microids в своём Twitter-аккаунте 30 июля анонсировала новую игру о приключениях кота Гарфилда. Сообщается, что это будет гоночная аркада с персонажами популярного комикса.
https://twitter.com/Microids_off/status/1156218138335174656
Игра будет называться Garfield Kart Furious Racing. Её релиз запланирован на 7 ноября 2019 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Разработчики сообщают, что игроки смогут посоревноваться в трёх игровых режимах, управляя одним из девяти персонажей.
Напомним, кот Гарфилд — это персонаж комиксов Джима Дэвиса, дебютировавший в 1978 году. По мотивам приключений популярного кота сняты несколько мультсериалов и полнометражных фильмов.