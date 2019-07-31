Волгоград, , 12:10 — REGNUM

Приказом министерства науки и высшего образования России в должности ректора Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) утверждён Александр Навроцкий. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба вуза.

«Основанием послужило решение аттестационной комиссии Минобрнауки России, решение конференции работников и обучающихся ВолгГТУ по выборам ректора университета, личное заявление и трудовой договор», — говорится в сообщении.

Напомним, Навроцкий выбран ректором ВолгГТУ на апрельской конференции. Его кандидатуру поддержали 166 делегатов (84,3%). Представляя свою программу, Навроцкий определил стратегическую цель развития вуза — создание крупнейшего в макрорегионе научно-образовательного центра в области химической технологии, материаловедения, систем управления и робототехники, градостроительства и развития городской среды.

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