Нальчик, , 12:07 — REGNUM

Паломники из Кабардино-Балкарии отправились в хадж. Первая группа вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Ингушетии. В составе группы также паломники из Дагестана. Всего первым рейсом в Медину отправились 170 верующих, сообщил председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев.

По его словам, представители Кабардино-Балкарии и других регионов СКФО выбрали для вылета именно ингушский аэропорт в Магасе из-за хорошего сервиса и внимательного отношения персонала. Всего из этого аэропорта будут отправлены пять рейсов, которыми для совершения хаджа перевезут 875 паломников.

«Мы создали все условия для комфортного ожидания рейса, у нас есть зона для совершения молитвы, соблюдены все меры безопасности», — цитирует ТАСС директора аэропорта Ваху Евлоева.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях первая группа паломников отправилась в хадж из Карачаево-Черкесии. Из аэропорта Минеральных Вод в Дубай, откуда потом переправятся автобусами в Медину, вылетели 69 верующих.

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