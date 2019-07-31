Пекин, 31 июля 2019, 12:04 — REGNUM
Китайская полиция инициировала расследование по 22,8 тыс. случаев преступлений, связанных с неуплатой налогов на общую сумму 560 млрд юаней ($81,3 млрд), сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает 31 июля агентство Синьхуа.
Около 90% всех случаев связаны с предоставлением поддельных счетов-фактур на добавленную стоимость, сообщили представитель министерства Йоу Сяовэнь во время пресс-конференции. Другие преступления связаны с обманом при получении налоговых льгот на экспорт и представляют трудности для полиции при проведении расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяца 2018 года в Китае было арестовано 57 тыс. членов организованных преступных группировок.
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