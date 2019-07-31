Пекин, , 12:04 — REGNUM

Китайская полиция инициировала расследование по 22,8 тыс. случаев преступлений, связанных с неуплатой налогов на общую сумму 560 млрд юаней ($81,3 млрд), сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Около 90% всех случаев связаны с предоставлением поддельных счетов-фактур на добавленную стоимость, сообщили представитель министерства Йоу Сяовэнь во время пресс-конференции. Другие преступления связаны с обманом при получении налоговых льгот на экспорт и представляют трудности для полиции при проведении расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяца 2018 года в Китае было арестовано 57 тыс. членов организованных преступных группировок.

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