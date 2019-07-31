Гремячинск, , 12:03 — REGNUM

Съемочная группа фильма «Сердце Пармы», работающая на территории Пермского края, добровольно выплатила 56 тыс. рублей за вырубленные лесные насаждения, сообщают СМИ.

Напомним, на охраняемой территории Каменного города (входит в состав природного парка «Пермский») в Гремячинском районе обнаружили вырубленную просеку и несанкционирвоанные кострища. Подозрения пали на киногруппу. Информация вызвала широкий резонанс.

Вырубленными оказались подлесок и тонкомерные кусты хвойных пород диаметром ствола до 2 см. У минприроды Пермского края претензий к съемочной группе нет, сообщает ИА «Местное время».

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