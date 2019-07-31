Лондон, , 12:17 — REGNUM

31 июля празднуют день рождения писательница Джоан Роулинг и придуманный ею персонаж Гарри Поттер. По этому случаю в социальных сетях запустили хештег #HappyBirthdayHarryPotter.

Гарри Поттер с друзьями Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания

Пользователи со всего мира признаются в любви к персонажам книжной серии «Гарри Поттер» и благодарят Роулинг за ее творчество.

«Гарри Поттер всегда был большой частью моей жизни. Я всегда буду благодарен за то, что он принес в мою жизнь», — пишет пользователь Twitter nevermindnourr.

«С днем рождения, наш дорогой Гарри! Спасибо за прекрасное детство!», — благодарит asferinlove.

https://twitter.com/starkszain/status/1156485782393110528

С днем рождения, мальчик, который выжил. Мальчик с большим сердцем и бесконечной отвагой, несмотря на то, сквозь что он прошел. Спасибо, что показал нам всю важность любви. starkszain

https://twitter.com/dir_nino/status/1156459806015787008

https://twitter.com/harianasss/status/1156487364891619328

https://twitter.com/mintaristocrat/status/1156448483777359872

Первая часть цикла — «Гарри Поттер и философский камень» была издана 30 июня 1997 года, а последняя — «Гарри Поттер и проклятое дитя», — 31 июля 2016 года. Серия была экранизирована студией Warner Bros.,"Гарри Поттеру» также были посвящены десятки видеоигр, тематические зоны в парках развлечений. Книжный цикл стал культовым представителем подростковой литературы для поколения 90-х.

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В книгах рассказывается о мальчике-волшебнике, поступившем в школу магии Хогвартс и ставшим настоящим героем: в каждой истории ему приходится сражаться со злом и защищать своих друзей от опасности.

Сейчас киностудия Warner Bros. экранизирует серию приквелов «Фантастические твари и места их обитания»: фильмы рассказывают о событиях, произошедших за 50 лет до появления мальчика со шрамом на лбу на свет.

Недавно компания Niantic выпустила мобильную игру с элементами дополненной реальности, посвященную магическому миру Гарри Поттера.

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