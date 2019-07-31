Махачкала, 31 июля 2019, 12:17 — REGNUM
Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, допрошенный накануне силовиками, вышел на работу. Сегодня, 31 июля, он принимает участие в заседании приёмной комиссии вуза, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в ректорате.
Напомним, ректор ДГУ, депутат Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданов был задержан 30 июля утром после того, как у него дома и в рабочем кабинете прошли обыски. Однако к вечеру после допроса он был отпущен под подписку о невыезде.
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Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным, спецмероприятия правоохранителей связаны с подозрением в причастности Рабаданова к фактам незаконного выделения земель в его бытность врио мэра Махачкалы во второй половине 2013 года.
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