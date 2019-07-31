Ташкент, , 12:01 — REGNUM

На всенародный хашар (субботник) в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана привлекли 13 562 человек. Об этом сообщает агентство «УзА».

Более 13 тыс. человек привлечено со всех территорий области для проведения масштабной реконструкции в городе Риштане. Отмечается, что семьям, попадающим под снос жилья, планируют выделить 25 млрд сумов ($2,89 млн) в качестве компенсации.

По данным издания, хокимият (администрация) Ферганской области выделила семьям по 5 тыс. кирпичей и 2 тонны цемента. Кроме того, вместо компенсации предоставляются дополнительные участки земель.

Вместе с тем, в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщили, что данный хашар нарушает постановление Кабинета министров «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» от 10 мая 2018 года.

Согласно документу, хашар должен проводиться только в соответствии с решением президента республики или правительства. В министерстве потребовали от местных властей прекратить любые проявления принудительного труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О протоколе к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде».

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