Красноярск, , 12:00 — REGNUM

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Красноярске приняла участие в выездном совещании по лесным пожарам. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что 30 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с пожарами сложная и требует оперативных мер. В том числе наиболее сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае:

«Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю осуществляют деятельность в режиме чрезвычайной ситуации».

Специалисты красноярского управления исследуют воздух Красноярска и районов на содержание вредных веществ. Превышений не зарегистрировано, за исключением эвенкийского села Ванавара. Там исследования от 30 июля показали превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в пять раз, взвешенным частицам РМ2,5 в 12 раз, взвешенным частицам РМ10 в 6,5 раза.

Мониторинг продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 31 июля в Красноярском крае зарегистрировано 102 лесных пожара на общей площади 1,06 млн га.