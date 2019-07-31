Иркутск, , 11:57 — REGNUM

В зоне ЧС Иркутской области организованы меры по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и формирования эпидемических очагов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

После освобождения от воды источники водоснабжения, водопровод, а также предприятия пищевой промышленности и торговли, школы и больницы подвергают дезинфекции. В этой зоне работает десять бригад Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области из-за паводка не зафиксировано вспышек инфекционных болезней — уровень заболеваемости находится в пределах среднемноголетних значений.

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