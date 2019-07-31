Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM

Интерес к озеленению и цветочному оформлению Улан-Удэ проявили специалисты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) им. В.Р. Филиппова. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба вуза.

Накануне академию посетил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Основной целью встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества ученых БГСХА с администрацией города по вопросам озеленения и благоустройства.

«В рамках сотрудничества мы можем совместно осуществлять проекты по озеленению и цветочному оформлению города, проводить профессиональную переподготовку специалистов, оказывать консультационные услуги и научное сопровождение проектов», — сообщил врио ректора БГСХА Галсан Дареев.

По мнению специалистов, одной из проблем городского благоустройства является плохое качество почв в Улан-Удэ. Проведённые исследования показывают, что большинство городских почв по химическому составу и физическим свойствам неблагоприятны для древесных и кустарниковых пород, особенно это относится к насыпным искусственным почвам — урбаноземам.

В вузе пояснили, что накопленный опыт и результаты научных исследований будут полезны в работе по озеленению города. В завершение встречи Шутенков поблагодарил ученых и выразил уверенность в продуктивном сотрудничестве.

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