Москва, , 11:48 — REGNUM

Диетологи утверждают, что рацион питания мужчин и женщин отличается. Такого же мнения, очевидно, придерживаются специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, которые разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы.

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Учёные считают, что состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста, сообщает газета «Известия». В настоящее время разделение идёт только на людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. Специалисты предлагают выделить дополнительные группы: мужчин и женщин, а также предусмотреть как минимум три группы несовершеннолетних. Также отдельно разработаны наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

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В новом варианте продуктовой корзины увеличено количество мяса, рыбы, молочных продуктов и овощей. А вот маргарин, напротив, исключён. Добавим, что «мужская» корзина оказалась на 14% «тяжелее», чем «женская» — 980 кг против 837 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что с 2021 года в России будет утверждена новая расширенная потребительская корзина. Уточняется, что изменение потребительской корзины в первую очередь выразится в расширении набора продуктов питания, прежде всего «молочных продуктов, овощей, фруктов».