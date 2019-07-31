Нуакшот, , 11:56 — REGNUM

В Мавритании был освобожден блогер, который был осужден на срок более пяти лет после того, как его признали виновным в акте богохульства по отношению к пророку Мухаммеду, передает ВВС Africa.

Правозащитные организации вели длительную кампанию за освобождение Мохамеда Шейха Ульда Мохамеда Мхаитира. Он должен был быть освобожден в 2017 году.

В публикации от 2014 года Мхаитир поставил под сомнение выбор, сделанный Пророком Мухаммедом во время священных войн в VII веке. Блогер также сообщил о жестоком обращении с мавританцами.

Он был осужден за богохульство в том же году и приговорен к смертной казни, приговор, однако, был заменен на два года тюремного заключения после апелляции.

Мхаитир должен был быть освобожден в 2017 году, но толпы протестующих мусульманских активистов призывали к его казни, вынуждая власти задерживать его в заключении по «соображениям безопасности».

Мхаитир публично раскаялся, что было условием его освобождения по итогам встречи между правозащитными группами, религиозными лидерами и уходящим в отставку президентом Мавритании Мухаммедом ульд Абдель Азизом, сообщает правозащитная группа «Репортеры без границ».

«Этот блоггер был франкоговорящим гражданином-журналистом в Африке. Мы благодарим всех, кто способствовал его освобождению», — сказал Кристоф Делуар, генеральный секретарь группы.