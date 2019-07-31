Вашингтон, 31 июля 2019, 11:29 — REGNUM

Своими опасениями относительно угроз из различных источников поделились жители США в опросе, проведенном исследовательским центром Pew. Согласно отчету центра, по большинству угроз наблюдается единство мнений, которое не зависит от партийных предпочтений, но в отношении двух факторов мнения поляризовались: это Россия и глобальное изменение климата.

Ответы на вопрос «Насколько важной угрозой для благополучия США вы считаете нижеперечисленное?», %

ФакторРеспубликанцыДемократыВ целом
Глобальное изменение климата278457
Влияние и сила России356550
Кибератаки из других стран727674
Ядерная программа КНДР525453
Влияние и сила Китая525854
ИГИЛ*485953
Ядерная программа Ирана506557

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Таким образом, первое место среди факторов, которые респонденты назвали угрозами американскому благополучию, с большим отрывом заняли кибератаки из других стран (74%). Второе место поделили глобальное изменение климата и ядерная программа Ирана (57%), третье — китайское влияние (54%). Российское влияние вошло в семерку факторов.

Отметим, что хотя кибератаки и обошли Россию в этом списке, эти факторы в американском инфополе считаются взаимосвязанными. Так, комитет Сената по разведке провёл своё расследование, не удовлетворившись расследованием спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера, и, по версии Сената, Россия якобы вмешивалась в минувшие американские выборы. Словосочетание «русские хакеры» стало практически мемом в США, а в начале июля минобороны страны опубликовало доклад «Стратегические намерения России», где прогнозируются уровни конфликтов между США и РФ, а именно экономическая конкуренция, кампании влияния, военизированные действия, кибератаки и политические войны.