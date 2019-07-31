Вашингтон, 31 июля 2019, 11:29 — REGNUM
Своими опасениями относительно угроз из различных источников поделились жители США в опросе, проведенном исследовательским центром Pew. Согласно отчету центра, по большинству угроз наблюдается единство мнений, которое не зависит от партийных предпочтений, но в отношении двух факторов мнения поляризовались: это Россия и глобальное изменение климата.
Ответы на вопрос «Насколько важной угрозой для благополучия США вы считаете нижеперечисленное?», %
|Фактор
|Республиканцы
|Демократы
|В целом
|Глобальное изменение климата
|27
|84
|57
|Влияние и сила России
|35
|65
|50
|Кибератаки из других стран
|72
|76
|74
|Ядерная программа КНДР
|52
|54
|53
|Влияние и сила Китая
|52
|58
|54
|ИГИЛ*
|48
|59
|53
|Ядерная программа Ирана
|50
|65
|57
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
Таким образом, первое место среди факторов, которые респонденты назвали угрозами американскому благополучию, с большим отрывом заняли кибератаки из других стран (74%). Второе место поделили глобальное изменение климата и ядерная программа Ирана (57%), третье — китайское влияние (54%). Российское влияние вошло в семерку факторов.
Отметим, что хотя кибератаки и обошли Россию в этом списке, эти факторы в американском инфополе считаются взаимосвязанными. Так, комитет Сената по разведке провёл своё расследование, не удовлетворившись расследованием спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера, и, по версии Сената, Россия якобы вмешивалась в минувшие американские выборы. Словосочетание «русские хакеры» стало практически мемом в США, а в начале июля минобороны страны опубликовало доклад «Стратегические намерения России», где прогнозируются уровни конфликтов между США и РФ, а именно экономическая конкуренция, кампании влияния, военизированные действия, кибератаки и политические войны.