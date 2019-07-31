Вашингтон, , 11:29 — REGNUM

Своими опасениями относительно угроз из различных источников поделились жители США в опросе, проведенном исследовательским центром Pew. Согласно отчету центра, по большинству угроз наблюдается единство мнений, которое не зависит от партийных предпочтений, но в отношении двух факторов мнения поляризовались: это Россия и глобальное изменение климата.

Ответы на вопрос «Насколько важной угрозой для благополучия США вы считаете нижеперечисленное?», %

Фактор Республиканцы Демократы В целом Глобальное изменение климата 27 84 57 Влияние и сила России 35 65 50 Кибератаки из других стран 72 76 74 Ядерная программа КНДР 52 54 53 Влияние и сила Китая 52 58 54 ИГИЛ* 48 59 53 Ядерная программа Ирана 50 65 57

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Таким образом, первое место среди факторов, которые респонденты назвали угрозами американскому благополучию, с большим отрывом заняли кибератаки из других стран (74%). Второе место поделили глобальное изменение климата и ядерная программа Ирана (57%), третье — китайское влияние (54%). Российское влияние вошло в семерку факторов.

Отметим, что хотя кибератаки и обошли Россию в этом списке, эти факторы в американском инфополе считаются взаимосвязанными. Так, комитет Сената по разведке провёл своё расследование, не удовлетворившись расследованием спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера, и, по версии Сената, Россия якобы вмешивалась в минувшие американские выборы. Словосочетание «русские хакеры» стало практически мемом в США, а в начале июля минобороны страны опубликовало доклад «Стратегические намерения России», где прогнозируются уровни конфликтов между США и РФ, а именно экономическая конкуренция, кампании влияния, военизированные действия, кибератаки и политические войны.