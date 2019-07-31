Лос-Анджелес, США, , 11:56 — REGNUM

Создатели фильма «Мстители:Финал» шокированы отношением поклонников Marvel к смерти суперзлодея Таноса. Об этом режиссер Джо Руссо и сценарист Стивен Макфили заявили в рамках выхода цифровой версии блокбастера, сообщило издание ComicBook 30 июля.

Макфили признался, что, по его задумке, обезглавливание Таноса (Джош Бролин) должно было быть драматичным сюжетным моментом, однако из-за шутливой реплики Тора (Крис Хэмсворт) про его ошибки в фильме «Мстители: Война бесконечности» сцена вызывала смех у публики в зрительском зале. Сценарист отметил: он хотел бы считать, что это нервный смех.

Джо Руссо разделил эту позицию и добавил, что был шокирован такой реакцией поклонников Marvel.

Ранее создатели фильма рассказали, что выбрали метод путешествия во времени ради трансформации характеров персонажей, несмотря на то, что считают подобный сюжетный ход жанровым клише.

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