Урумчи, Китай, , 11:06 — REGNUM

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе было выедено из нищеты более 2,31 млн жителей в период с 2014 по 2018 год, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Доля нищих в регионе упала с 19,5% в 2013 году до 6,1% в 2018 году. Располагаемый доход на душу населения в сельских районах взлетел от 119 юаней в 1978 году до 11 975 юаней в 2018 году, сообщил председатель синьцзянского районного правительства Шохрат Закир во время пресс-конференции в Пекине.

Регион вложил 33,4 млрд юаней в борьбу с бедностью в 2018 году, из которых 85,5% были выделены на четыре округа на юге региона — Хотань, Кашгар, Касу и Кызылсу-Киргизский.

Все эти округа находятся на границе крупнейшей в Китае пустыни Такла-Макан. При этом жители этих регионов в течение долгого времени страдали от неустойчивой погоды и нищеты. В целях победы над нищетой до 2020 года Синьцзян применяет целый ряд мер, включая переселение жителей, ускоренное инфраструктурное строительство и строительство новых производств.

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