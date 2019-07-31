31 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Штаб школьников не сдается, сейчас он — одна из немногих в области площадок социализации погруженного в соцсети и смартфоны поколения подростков. Идеи коллективизма заложенные в основу работы штаба школьников настолько мощные, что в самые тяжелые периоды, когда казалось бы штаб точно закроется, они одолевали «непреодолимые проблемы» и двигали хорошее дело дальше.

Владимир Станулевич, , 11:05 — REGNUM

В 110 километрах от Архангельска на трассе М-8 Москва — Архангельск, у села Копачево каждый год раскидываются палатки и кемпинги школьного лагеря. Архангельский городской штаб школьников уже в 61-й раз проводит свои сборы. Когда-то они были сборами комсомольского актива и пользовались самой широкой поддержкой власти, сейчас удивительно что ребята с красными галстуками еще собираются и власть эпохи победившего капитализма их не прикрыла. Начиналось в далеком 1961 году, когда после полета Гагарина в стране возникло ощущение безграничных возможностей, и в то же время самые дальновидные видели, что без новых идей советское общество стагнирует. Так, на двух противоположностях — коллективизме и свободе самореализации взлетела идея коммунарского движения. К 2019 году из всех регионов, где когда-то гремели коммунарские сборы, остался пожалуй только один — в Архангельской области. Ребята, объединенные бессменным последние лет 40 руководителем штаба школьников Владимиром Дурневым, оказались твердыми орешками. Когда Аркадия Петровича Гайдара, за право носить имя которого штаб школьников боролся с 1963 года, в очередной раз постперестроечные журналисты на ОРТ навали садистом, ребята решили восстановить справедливость по закону.

Отряд Ближе на 61-м сборе Архангельского городского штаба школьников в Копачево. 2019 год Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Построение участников 61-го сбора Архангельского городского штаба школьников им.А.П.Гайдара в Копачево. 2019 год Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архангельский городской штаб школьников им. А.П. Гайдара, редакция газеты «Правда Севера», коллектив областной детской библиотеки им. А.П.Гайдара: «В год столетия известного детского писателя Аркадия Гайдара на Первом канале (ОРТ) в серии «Гении и злодеи уходящей эпохи» был показан документальный фильм об Аркадии Петровиче.

…с экрана телевизора нам говорят, что Аркадий Петрович был, оказывается, просто садистом и убивал людей не только потому, что была война. Он якобы зверски издевался над ними, например, отрезал голову повстанца и в мешке послал ее родственникам или, привязав камни, утопил 120 человек… Ложь, прозвучавшая с экрана, живет и делает свое черное дело, как бы говоря: «Если такие люди делали одно, а в книгах рассказывается другое, вот ведь кто был наставником старшего поколения». Рядом с ложью жить нельзя, ее необходимо разоблачать, чтобы она не отравляла наше сознание, и сделать это должен суд. Поэтому мы решили подать иск о защите чести и достоинства Аркадия Гайдара. Его дочь Евгения Аркадьевна Гайдар поддержала наше решение. Но для организации защиты необходимы средства на оплату услуг профессионального юриста, поэтому мы обращаемся к тем, кому дорого имя Аркадия Петровича Гайдара, с просьбой помочь в сборе необходимых средств» (1).

Государственный флаг Российской федерации на поляне сбора в Копачево Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«О ярких значимых делах и мероприятиях штаба за 50 лет:

8.Гайдаровское направление

поездки членов штаба по местам Архангельской области, где Аркадий Петрович создавал свои очерки.

гайдаровские поездки на место гибели Аркадия Петровича. Первая поездка состоялась в августе 1963 г.

работа с ветеранами на ул. Гайдара (в Архангельске — прим. автора) началась в 1974−75 гг. Штабисты обошли все дома, составили списки ветеранов, живущих на улице Гайдара. Первым объединяющим событием стал праздничный вечер, организованный штабистами к празднованию 30-летия Великой Победы.

Гайдаровские чтения… Несколько Гайдаровских чтений были организованы непосредственно штабистами: в Архангельск приезжал Тимур Гайдар, Лия Соломянская — первая жена Аркадия Петровича, Егор Гайдар, Ю К. Коробицын — коллега Гайдара по работе в «Правде Севера», школьный товарищ писателя А.П.Гайдара.

22 января 2004 г. в честь 100-летия со дня рождения А.П.Гайдара АГШШ совместно с АОДБ им.А.П.Гайдара и Детской художественной школой №1 провел конкурсы школьных сочинений и изобразительного творчества по гайдаровской теме… Все школы города получили материалы для дальнейшей работы с наследием Гайдара: диски с экранизациями произведений Аркадия Петровича, пособия по его биографии, в также сборники, выпущенные по итогам Гайдаровских чтений.

9. Кампания по защите ледокола «Георгий Седов» от списания в металолом. …штабисты встали на защиту легендарного ледокола, предложили создать на нем Музей освоения Арктики, подобно тому, как был создан музей на крейсере «Аврора». В школах города прошли митинги, архангельские школьники направили обращение в правительство с инициативой по созданию ледокола, но, к сожалению, власти не откликнулись на их призыв.

14. Операция «Сиверко». В 1967 г. штаб выступил с инициативой сбора учащимися Архангельска книг для библиотек сельских школ. Десять тысяч книг, собранных школьниками города, были отправлены в сельские школы.

18. Операция «Книга». В 1980 гж. В городе Вельске сгорела библиотека. Штаб обратился к учащимся школ с призывом собрать книги для воссановления фондов сгоревшей библиотеки… было собрано 20 тысяч книг…

47. Создание и работа музея А.П.Гайдара …из поездок были привезены интересные материалы о жизни и творчестве писателя… После окончания строительства нового Дворца пионеров и школьников в нем было выделено специальное помещение, где силами штаба был создан музей А.П.Гайдара.

55. Лагерь труда и отдыха на Соловецких островах (с 1987 г.). …в 1987 г. было решено провести лагерь труда и отдыха… на Соловках. С этого момента штабисты ежегодно помогают Соловецкому музею — заповеднику… уборка строительного мусора, покраска крыш, реставрация часовен или расчистка дороги… Более 10 лет штабисты принимают участие в археологических раскопках под руководством В.А.Бурова.

64. Проведение городской акции озеленения «Мой город — Мой дом» (с 2002 г.). За годы проведения акции на территории Архангельска было высажено более 15 000 деревьев и кустарников» (2).

Отрядные кемпинги копачевского лагеря Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«…АГШШ — мощный фактор развития для каждого человека, ребенка и взрослого… причем фактор, действие которого пролонгировано: оно ощущается не только детьми, но и вполне зрелыми «стариками»…

В.И.Максакова, кандидат педагогических наук, Московский педагогический университет …штаб реально воплощал романтические идеалы, достойные человеческие отношения, высокие нравственные ориентиры. …АГШШ удовлетворял актуальные в подростковом возрасте социальные потребности штабистов: быть активным членами общества, получать признание своей взрослости и значимости не только у сверстников, но и у референтных взрослым… каждый мог заниматься тем, что наиболее интересно, к чему лежит душа. …Штаб давал своим членам жизненно важные, особенно в подростковый период, ощущения: своей исключительности и одновременно глубокой внутренней связи с единомышленниками… для большинства штабистов АГШШ стал референтной группой на всю жизнь… Многим бывшим штабистам пришлось преодолевать максимализм внутренних установок и требований к людям, ограниченность своего, искючительного, жизненного опыта» (3).

План одного дня лагеря Архангельского городского штаба школьников в Копачево Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«На подготовку иска ушло около 6 лет: так много времени занял сбор денег для оплаты адвоката (необходимая сумма не была найдена, в итоге двое архангельских юристов взялись отстаивать доброе имя Гайдара бесплатно) и привлечь на сторону истцов родных писателя (некоторые очень известные люди стали обращаться в суд)… Недавно Октябрьский районный суд Архангельска рассмотрел дело. Увы, Наталья Сергеевна Моисеенко все сделала для того, чтобы отказать в иске. Возможно, она не захотела связываться со сложным делом. Читала ли она, интересно, книги Гайдара? …неужели этот добрый писатель, тонкий психолог, редкий стилист был злодеем? Тем более нет свидетельств злодеяний Гайдара. Нет документов, не было очевидцев.

Сергей Доморощенов архангельский журналист о защите А.П.Гайдара в суде Итак, иск не удовлетворен. Отклонен. Но штаб школьников во главе с Владимиром Николаевичем Дурневым продолжает бороться за честь и достоинство писателя… Я уверен, штаб не сдастся» (4).

Штаб школьников не сдается, сейчас он — одна из немногих в области площадок социализации погруженного в соцсети и смартфоны поколения подростков. Идеи коллективизма заложенные в основу работы штаба школьников настолько мощные, что в самые тяжелые периоды, когда казалось бы штаб точно закроется, они одолевали «непреодолимые проблемы» и двигали хорошее дело дальше.

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