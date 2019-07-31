Иркутск, , 11:04 — REGNUM

Более 20 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, получили выплаты по утрате имущества. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, размер выплат составит 50−100 тыс. рублей.

«Из них в связи с частичной утратой имущества первой необходимости денежные средства по 50 тыс. рублей получили 5207 человек, по причине полной утраты компенсацию в 100 тыс. рублей получили 15 099 пострадавших от стихии», — сообщили в пресс-службе.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили около 42,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения в Иркутской области начались в конце июня. Были затоплены более 10 тыс. домов в сотне населённых пунктов, в которых проживали около 38 тыс. человек. В конце июля в области началось второе наводнение.

Читайте также: В Тулуне река переливается через дамбу — вода продолжает прибывать