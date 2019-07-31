Элиста, , 11:04 — REGNUM

Министр здравоохранения Республики Калмыкия заплатит штраф в 20 тыс. рублей — к административной ответственности чиновник привлечен по инициативе прокуратуры республики, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе ведомства.

Основанием для возбуждения дела стали итоги проверки. Так, выяснилось, что в 2019 году в текущем году при постановке в органе Федерального казначейства на учет бюджетных обязательств по возмещению компенсаций за коммунальные услуги работникам системы здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности, министерством здравоохранения республики были превышены лимиты бюджетных обязательств. Прокуратура возбудила в отношении руководителя министерства административное дело, штраф составил 20 тыс. рублей.

Отметим, что ранее также на 20 тыс. рублей также за несоблюдение лимитных бюджетных обязательств был оштрафован министр природных ресурсов Калмыкии.

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