Оренбург, , 11:02 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году на покупку новых школьных автобусов из регионального бюджета выделено 90 млн рублей. В школы поступит 45 единиц транспорта. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время приобрело 29 автобусов. К 1 сентября учреждения образования получат еще 16 автобусов. Напомним, с 2020 года предельный возраст школьных автобусов не должен превышать десять лет.

Перед новым учебным годом автоинспекторы проверяют готовность школьного автопарка. На сегодняшний день осуществлять перевозки школьников по области готовы 584 единицы транспорта.