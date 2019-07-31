Байконур, Казахстан, , 10:59 — REGNUM

Ракета-носитель «Протон-М» для запуска европейского спутника Eutelsat 5 West B и американского космического аппарата MEV-1 доставлена на космодром Байконур. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ).

Отмечается, что в ближайшее время планируется начать планово-технологические операции на технологическом комплексе космодрома. Эшелон с составными частями ракеты доставлен из ракетно-космического завода ГКНПЦ им М. В. Хруничева по программе Eutelsat.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в 15 часов 10 минут по московскому времени ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-12» стартует с космодрома Байконур. Корабль доставит на борт международной космической станции (МКС) продукты питания, топливо и другие грузы.

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