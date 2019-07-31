Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM

Отреставрировать легендарную больницу скорой помощи в Екатеринбурге можно за 1−1,5 млрд рублй. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский на пресс-конференции.

Мэр напомнил, что больница в Зелёной роще находится в собственности не городских, а областных властей. Те, в свою очередь, уже ищут инвестора. Создана специальная рабочая группа.

Глава исключил вариант сноса здания и постройки на его месте жилого дома. Больница является памятником культуры федерального значения, и она будет восстановлена в тех же размерах, пообещал градоначальник.

Напомним, ранее о реконструкции значимого объекта заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Пока неизвестно, что разместят во внутренностях восстановленной больницы.

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