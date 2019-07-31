Вашингтон, , 10:53 — REGNUM

Любой желающий теперь может запустить культовую игру Diablo 1996 года прямо в браузере. Об этом 31 июля сообщил журнал PC Gamer.

Проект запустила компания Rivsoft, сотрудничающая с Blizzard. Разработчики сообщили, что в основу этой версии Diablo лег исходный код игры, из-за чего она получила все его недостатки и ошибки. Браузерный вариант является условно бесплатным, однако обладатели файлов оригинальной Diablo имеют возможность получить доступ к полной версии.

Читайте также: Приключение Concrete Genie выйдет на PlayStation 4 осенью

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанат Diablo выпустил модификацию для второй части игры, над которой он работал около 13 лет. При этом его мод за несколько дней стал самым популярным среди фанатов Diablo 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанат выпустил модификацию для DIablo II, над которой работал 13 лет