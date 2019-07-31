Пермь, , 10:53 — REGNUM

В Перми на Компросе появятся канализационные люки, оформленные в зверином стиле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В рамках в рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы установят канализационные люки. На них будут размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания — 1723 год.

Напомним, комплексное благоустройство Перми должно завершится к 300-летию города (2023 году). Ранее муниципалитет закупил новые автобусы, которые согласно техзаданию были оформлены в зверином стиле.

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