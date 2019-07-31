Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM

В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора и пожарной инспекции проведут приёмку новой школы № 100 в микрорайоне Муринские пруды Нижнего Тагила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент в новой школе устраняются недочёты, выявленные в ходе инспекции специалистов городского управления образования. Также продолжается отделка классных помещений и оборудование территории около школы: завершается благоустройство спортивной площадки и устанавливаются камеры наблюдения.

Напомним, что новая школа № 100 в Нижнем Тагиле начнёт работу 1 сентября 2019 года. Она рассчитана на 1200 учащихся, что позволит перевести две близлежащие школы на режим работы в одну смену.