Омск, , 10:42 — REGNUM

Губернатор Омской области Александр Бурков учредит региональный праздник — День профсоюзов Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 июля в правительстве региона.

Учредить новый праздник Буркова попросил председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко. По его словам, подобные праздники существуют в 21 регионе России.

Напомним, 1 ноября 1948 года на первой областной межсоюзной конференции профсоюзов было принято решение о создании Объединения омских профсоюзов. Поэтому в качестве даты празднования сейчас рассматривается именно 1 ноября.

Бурков предложение Моисеенко поддержал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2017 году появился новый праздник. Статус регионального праздника присвоили 11 ноября — Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Читайте также: В Калужской области появился новый праздник