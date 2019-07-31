Красненский р-н, , 10:42 — REGNUM

На должность директора одной из школ Красненского района Белгородской района было принято лицо, не имеющее высшего образования. Более того, директор был допущен к педагогической деятельности, не имея и среднего профессионального образования. Об этом сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

Грубое нарушение федерального законодательства выявили в ходе проверки деятельности отдела образования администрации района. Главе муниципалитета прокурор вынес представление. Директора школы уволили с занимаемой должности.

В качестве руководителя образовательного учреждения директор успел поработать чуть больше месяца — с 17 июня 2019 года.