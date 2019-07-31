Пекин, , 10:39 — REGNUM

Более 570 тыс. жителей провинции Хунань в центральной части Китая пострадали от засухи и ее последствий, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

По данным на 16:00 по местному времени 30 июля засуха затронула 571 800 жителей провинции, порядка 40 тыс. человек нуждаются в помощи. Среди них 36,6 тыс. имеют трудности с доступом к питьевой воде, отмечают в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Около 685 тыс. га зерновых пострадало от засухи, из них 79 тыс. га было уничтожено. Прямой экономический ущерб достиг 320 млн юаней (около $46,48 млн). Местные власти направили специальные группы в пострадавшие регионы для устранения последствий.

Отметим, что в последние дни во многих районах провинции Хунань наблюдалась серьезная засуха с жарой и практически полным отсутствием осадков. Также в Пекине, столице КНР, был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с жарой.

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