Москва, , 10:39 — REGNUM

Координатор движения «Левый блок» Василий Кузьмин отпущен после допроса в Следственном комитете по делу о массовых беспорядках после несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщает 31 июля.

Ранее сообщалось об обыске в квартире Кузьмина и задержании.

«Сейчас его отпустили, он пока проходит по делу свидетелем», — цитирует агентство слова источника.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ), произошедших в Москве 27 июля после несанкционированной акции.

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