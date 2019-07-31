Иркутск, , 10:36 — REGNUM

Заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле», местом которого может стать Иркутская область, являются безответственными. Такое мнение высказал губернатор региона Сергей Левченко.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно», — отметил в интервью РБК руководитель Иркутской области.

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Руководитель региона напомнил, что предприятие «Усольехимпром» закончило свою деятельность более 40 лет назад, однако почему-то последнего времени никто не занимался утилизацией скопившихся на его территории опасных отходов, связанных с ртутью.

«Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — отметил глава региона.

По его словам, был подготовлен проект по утилизации отходов, на который было получено положительное заключение экспертизы. После этого Левченко обратился в Минприроды, чтобы получить софинансирование, однако «пока ответа или включения в федеральный или национальный проект» регион не получил, подчеркнул губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, угроза исходит от химического предприятия в Иркутской области «Усольехимпром», на котором до сих пор остаётся огромное количество ртутьсодержащих остатков, нуждающихся в демеркуризации.

Ответ правительства Иркутской области на такие заявления не заставил себя долго ждать. В тот же день на сайте региональной администрации было размещено сообщение, в котором чиновники напомнили Родионовой, что ООО «Усольехимпром» включено в перечень хозяйствующих субъектов, поднадзорных непосредственно Росприроднадзору, который она возглавляет. В заявлении отмечалось, что организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки правительство региона не может из-за «отсутствия полномочий и законодательного права у субъекта РФ».

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