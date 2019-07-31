Манчестер, США, , 11:35 — REGNUM

Глава отдела разработки настольной игровой студии Fantasy Flight Games Кори Конеска открывает собственную студию геймдизайна. Об этом сообщает Telegram-канал Nastole со ссылкой на пресс-релиз издательства Asmodee 31 июля.

Конеска будет работать в новой студии Unexpected Games. Сообщается, что компания уже ведет разработку новых проектов, первый из которых выйдет в продажу в 2020 году. Специфика студии — инновационные игры, призванные дарить участникам партий чувственный опыт.

Кори Конеска — автор многих мировых настольных хитов, например, игр World of Warcraft, Runewars, Warrior Knights, Twilight Imperium. Недавно стало известно, что его игра «Особняки безумия» будет вновь локализована на русский язык и выпущена издательством Hobby World вместе с мобильным приложением-помощником.

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