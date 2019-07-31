Пермь, , 10:35 — REGNUM

В Перми в один день (12 августа) пройдут публичные слушания по поводу проектов строительства Еврейского благотворительного общественного центра и соборной мечети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Строительство Еврейского благотворительного общественного центра предполагается на ул. Энгельса. В центре планируется проводить образовательно-досуговые программы для детей и молодежи, праздничные и культурные мероприятия, а также разместить Еврейский музей. Площадь комплекса составит 6,3 тыс. кв. метров.

Примечательно, что публичные слушания по поводу реализации проекта Еврейского центра объявляются уже второй раз. Первоначально слушания должны были пройти в феврале 2019 года. Однако тогда их отменили.

12 августа состоятся публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка — «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)» на бульваре Гагарина, 74а в Свердловском районе Перми. Как отмечают разработчики проекта, наряду с основным зданием соборной мечети будет создан комплекс сооружений, объединенных единой концепцией благоустройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Перми отказались выделить землю для строительства синагоги