Казань, 31 июля 2019, 10:32 — REGNUM
В скандал, в котором замешан депутат Госсовета Татарии Ильшат Аминов, заявивший в одном из своих интервью о пользе владения несколькими языками, в том числе татарским и допустивший некорректную реплику, вмешались лингвисты. По жалобе родительского сообщества республики, обратившегося в прокуратуру, специалисты проведут психолого-лингвистическое исследование слов о «доморощенных узколобых невеждах», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ надзорной инстанции, данный заявителям — общественному движению «Родительское сообщество Татарстана» (РОСТ).
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле гендиректор местного телеканала ТНВ, депутат Госсовета РТ, выдвигающийся на новый срок Ильшат Аминов, рассуждая на тему полилингвальных центров, заявил «для всех наших доморощенных узколобых невежд», что знание нескольких языков, в том числе татарского, — «возможность глубокого понимания духовных основ исламского мира и возможность успешной коммуникации со странами этого мира», и сравнил знание языков с возведением нового миропорядка.
В свете скандалов, связанных с принуждением к изучению татарского в школах, которые прокатились по республике в 2017-м году, подобные выпады задели тех, кто выбрал в качестве родного языка для своих детей — русский, а таковых родителей в регионе 115 тысяч. Общественное движение «Родительское сообщество Татарстана» (РОСТ) подало заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить слова.