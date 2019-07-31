Казань, , 10:32 — REGNUM

В скандал, в котором замешан депутат Госсовета Татарии Ильшат Аминов, заявивший в одном из своих интервью о пользе владения несколькими языками, в том числе татарским и допустивший некорректную реплику, вмешались лингвисты. По жалобе родительского сообщества республики, обратившегося в прокуратуру, специалисты проведут психолого-лингвистическое исследование слов о «доморощенных узколобых невеждах», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ надзорной инстанции, данный заявителям — общественному движению «Родительское сообщество Татарстана» (РОСТ).

«По результатам проверки видеоматериалы направлены в АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз» для проведения психолого-лингвистического исследования. В настоящее время результаты исследования в прокуратуру г. Казани не поступили», — отмечается в ответе за подписью и. о начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Купова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле гендиректор местного телеканала ТНВ, депутат Госсовета РТ, выдвигающийся на новый срок Ильшат Аминов, рассуждая на тему полилингвальных центров, заявил «для всех наших доморощенных узколобых невежд», что знание нескольких языков, в том числе татарского, — «возможность глубокого понимания духовных основ исламского мира и возможность успешной коммуникации со странами этого мира», и сравнил знание языков с возведением нового миропорядка.

В свете скандалов, связанных с принуждением к изучению татарского в школах, которые прокатились по республике в 2017-м году, подобные выпады задели тех, кто выбрал в качестве родного языка для своих детей — русский, а таковых родителей в регионе 115 тысяч. Общественное движение «Родительское сообщество Татарстана» (РОСТ) подало заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить слова.