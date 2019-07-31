Дербент, Дагестан, , 10:25 — REGNUM

Отделение комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в Дагестане в ближайшее время возобновит свою работу. Офис отделения будет размещен в Дербенте, его председателем будет назначен мэр города Хизри Абакаров, пишет ТАСС.

Должность ответственного секретаря отделения займёт член Общественной палаты Дагестана из Дербента Шуми Шабатаев. Назначения на посты председателя и ответственного секретаря отделения в ближайшие дни будут утверждены председателем российской комиссии по делам ЮНЕСКО, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, впервые отделение комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Дагестане было открыто в начале 2000-х годов и прекратило свою работу в 2015 году.

Читайте также: В Махачкале организована Международная школа-семинар ЮНЕСКО