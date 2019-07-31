Становлянский р-н, , 10:14 — REGNUM

Центр культуры и досуга торжественно открыт после капитального ремонта в деревне Плоты Становлянского района Липецкой области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 31 июля.

Обновленный центр культуры и досуга Пресс-служба администрации Липецкой области

Красную ленточку на церемонии открытия перерезали врио главы региона Игорь Артамонов и глава муниципалитета Сергей Никитин. Позже Игорь Артамонов посмотрел в обновлённом центре концерт местной самодеятельности.

Сегодня в деревне Плоты проживают более 500 человек. При этом здание Дома культуры, в котором расположена библиотека, детские кружки, клубы по интересам для взрослых, было построено в 1967 году, и до сегодняшнего дня ни разу не ремонтировалось капитально.

В этом году на замену крыши, перекрытий и дверей клуба из областного и муниципального бюджетов направили 6,5 млн рублей, в зале на 130 мест обновили кресла для зрителей, сменили декорации сцены. Клуб получил новую музыкальную и видеоаппаратуру на 180 тыс. рублей. Территорию перед зданием центра заасфальтировали и благоустроили. Капремонт проведен в рамках областной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

«У вас очень красивые дома, зеленые улицы и новый досуговый центр, где жители самого разного возраста смогут найти занятие по душе. Именно такой и должна быть малая родина, чтобы люди не уезжали, создавали семьи, рожали детей», — отметил на церемонии открытия Игорь Артамонов.

Он подчеркнул, что работа по развитию сельских поселений в регионе будет вестись и в дальнейшем.

«И так, всем миром, повышать уровень жизни людей в Липецкой области, строить прекрасное будущее для наших детей и внуков», — подчеркнул врио главы региона.