Оренбург, , 10:13 — REGNUM

В Оренбурге вынесен приговор мужчине, который совершил поджог автомобиля. В результате одна машина сгорела, пострадал и рядом находившийся автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, преступление совершено в южной части Оренбурга. Мужчина поджег картон и бросил под иномарку, припаркованную во дворе. Обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества предъявили 24-летнему оренбуржцу.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали возместить материальный ущерб за сгоревшие автомобили в размере около 1 млн рублей.