Москва, , 10:07 — REGNUM

Видеоблогер Назар Илишев, проживший много лет в США, сравнил действия полиции Москвы на митинге и поведение американских стражей порядка. Ролик опубликован на YouTube 31 июля.

Блогер обратил внимание на публикации в западных и некоторых отечественных СМИ, а также заявления иностранных политиков о «диспропорциональном применении силы» на несанкционированном митинге в Москве 27 июля.

«С фотками на первой полосе, конечно, получилось слабовато. Найти бы, в идеале, фотографию, где десять кровавых полицейских втаптывают безвинную жертву в асфальт. Но приходится работать с тем, что есть», — сказал Назар.

Он отметил, что сразу после этого «понеслась жесть по интернету — мантры о «фашистах в касках».

«Как должны были отреагировать силовые органы? Как в Киеве в 2014? Стоять в стиле великого Махатмы [Ганди]? Расступиться, пригласить в мэрию на кофеёк?» — спросил автор записи.

Блогер показал нарезку кадров, как в США, Франции и других странах Запада полиция расправляется с демонстрантами, стреляя в них, избивая дубинками женщин и распыляя газ в лица уже задержанных людей.

«По сравнению с тем, что вытворяет американская полиция, Россия — это просто цитадель свободы», — уверен видеоблогер.

В завершение автор ролика рассказал историю американского полицейского Филипа Брейлсфорда, оправданного судом за убийство безоружного и невиновного человека. В СМИ попала запись с камеры полицейского, зафиксировавшая события. Сначала страж порядка в коридоре здания издевался над своей жертвой, ставя на колени и заставляя выделывать акробатические номера, а после без видимых причин расстрелял. История произошла в 2017 году, но недавно о ней вновь вспомнили, поскольку Брейлсфорда вновь временно трудоустроили в полицию для выплаты социальных пособий.